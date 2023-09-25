Со дня освобождения Смоленска исполняется 80 лет

25 сентября 1943 года бойцам Красной Армии удалось форсировать Днепр и выбить немцев из города

Операцию “Суворов” по освобождению Смоленска советское командование начало планировать уже в разгар Курского сражения. Фронт еще проходил всего в 300-х километрах от Москвы, и надо было отбросить врага.

К наступлению готовились тщательно. Важнейшие приказы отдавались устно, чтобы их не было на бумаге. Перед ударом сконцентрировали 1 миллион 200 тысяч красноармейцев, 20 тысяч орудий и минометов, полторы тысячи танков. Взятие Смоленска открывало оперативный простор и прямой путь на Берлин. Были и другие задачи.

"Смоленская операция была разработана еще и для того, чтобы были оттянуты немецко-фашистские войска со стратегического участка - с Курской битвы. И так и произошло. 13 дивизий Вермахта были отозваны на смоленское направление и три дивизии Вермахта - с других направлений", - объяснила Юлия Венгер, старший научный сотрудник 1-го научно-исследовательского отдела Центрального архива Минобороны России.

Однако и немцы уделяли этому направлению большое внимание, сконцентрировав здесь 850 тысяч солдат и офицеров. В некоторых местах Смоленщины противник оборудовал до шести полос обороны, а глубина позиций доходила до 150 километров.

Нацисты держались за каждый опорный или населенный пункты. Сам Смоленск представлял из себя крепость, которую удерживали отборные немецкие дивизии с самыми опытными бойцами. Но Красная Армия уже добилась превосходства в воздухе, блестяще работала артиллерия. Важную роль сыграли личный героизм наших солдат и офицеров.

"Батальон капитана Клепача, который, по сути дела, скрытно вышел в центр Смоленска, захватил территорию вокруг, разрушенную уже гостиницу "Смоленск", водрузил на ней красное знамя. То есть это был сигнал, что мы уже в центре непосредственно, а для немцев это был сигнал для быстрого бегства", - рассказал Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества.

В новом мультимедийном историко-познавательном разделе, открытым Минобороны, рассказывается и о том, как жил Смоленск в оккупации, длившейся более двух лет. Фашисты организовали здесь настоящий геноцид. Население города и области уменьшилось в разы. Людей мучили, расстреливали, вешали, душили, многие умерли от голода и пыток. Здесь было одно из крупнейших еврейских гетто. Молодежь увозили в рабство в Германию. По скромным подсчетам, немцы убили здесь 150 тысяч мирных жителей и 230 тысяч военнопленных.

"Только в Смоленской области было сожжено вместе с жителями более двух тысяч деревень. В Смоленске до войны проживало, в самом городе 175 тысяч человек, когда Красная Армия освободила его, там было всего 20 тысяч жителей, которые ютились в землянке. То есть город был разрушен более чем на 90 процентов", - продолжает Мягков.

И эта человеконенавистническая практика только усилилась, когда немцы поняли, что под натиском Красной Армии Смоленск им никак не удержать.

"Как писал Александр Твардовский, Смоленщина это была "сплошная рана". Дело в том, что при отступлении немецко-фашистские войска сжигали за собой все, использовали тактику выжженной земли. В течение 5-6 дней при отступлении они сжигали одни дома, в другие подкладывали взрывные устройства медленного действия", - продолжает Венгер.

25 сентября 1943 года Смоленск был взят. Здесь фактически была разрезаны вражеские силы всей группы армий “Центр”, что нанесло по врагу еще один уже непоправимый удар. Открывалась дорога для освобождения Белоруссии и дальше на Берлин.

Александр Огородников, "ТВ Центр"

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