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РВСН завершили масштабные учения с применением "Ярсов"

09:05
  • понедельник
  • 25 сентября 2023

Показал себя в действии и автомобиль "Тайфун-М"

Масштабные учения войск РВСН с Тагильским ракетным соединением - более трех тысяч военных и 300 единиц техники были приведены в высшую степень боевой готовности.

Подразделения, оснащенные комплексами "Ярс", освоили маневры на маршрутах патрулирования, а также противодействие условному противнику совместно с частями Центрального военного округа. Для борьбы с диверсантами в воздух были подняты вертолеты, а на земле показал себя в действии автомобиль "Тайфун-М", оснащенный беспилотниками.

Для сопровождения "Ярсов" применялась новейшая машина дистанционного разминирования "Листва".

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