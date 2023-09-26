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Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

00:01
  • вторник
  • 26 сентября 2023

День с отличными перспективами

Овны

Ваша главная планета Марс сегодня в силе, так что вас переполняют энергия и решимость творить великие дела. Занимайтесь проектами, в которых вы играете первую скрипку!

Тельцы

Вам пора заняться спортом или хотя бы регулярными пешими прогулками! Сегодня как раз такой день, когда для физических нагрузок есть и желание, и возможности.

Близнецы

Вы сейчас как рыба в воде: светила и Марс в воздушных знаках делают вас популярными и привлекательными. Продолжайте заниматься тем, что у вас хорошо получается.

Раки

Сегодня день, когда вам может крупно повезти с деньгами! Продажа недвижимости, субсидия от государства, наследство, выгодная сделка – возможностей очень много.

Львы

Ускоряетесь, а догнать свою мечту так и не удается? Так решили звезды, поэтому не тратьте силы на то, что вам не дается. Займитесь работой – она принесет реальные деньги.

Девы

У вас все хорошо с заработками, а если нет – пеняйте только на себя. Звезды делают все возможное для роста ваших доходов, остается только не лениться и действовать!

Весы

Марс в вашем знаке долго скучал и вот, наконец, набрался сил и храбрости, чтобы проявиться. Делайте и вы шаг вперед, берите на себя ответственность и инициативу.

Скорпионы

Вам улыбнется удача в домашних и семейных делах, а также в операциях с недвижимостью. Сейчас хорошее время чтобы заниматься переездом, ремонтом.

Стрельцы

В учебе и дальних поездках, юридических делах, контактах с зарубежными партнерами вы будете на высоте. Не пропустите этот день, в нем заложены отличные перспективы.

Козероги

В карьере, бизнесе или личной жизни представителей этого знака происходят изменения. Присмотритесь, возможно у вас сесть шанс сделать рывок вперед и занять более выгодную позицию.

Водолеи

Еще один день, способный унести вас в небеса от счастья! Будьте внимательны и рассматривайте все события как новые возможности, тогда перемены не заставят себя ждать.

Рыбы

Хороший день для начала лечения, диеты, перехода на правильное питание. Прислушивайтесь к себе и выполняйте желания своего организма, даже если он просит пирожных!

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