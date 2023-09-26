Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

День с отличными перспективами
Овны
Ваша главная планета Марс сегодня в силе, так что вас переполняют энергия и решимость творить великие дела. Занимайтесь проектами, в которых вы играете первую скрипку!
Тельцы
Вам пора заняться спортом или хотя бы регулярными пешими прогулками! Сегодня как раз такой день, когда для физических нагрузок есть и желание, и возможности.
Близнецы
Вы сейчас как рыба в воде: светила и Марс в воздушных знаках делают вас популярными и привлекательными. Продолжайте заниматься тем, что у вас хорошо получается.
Раки
Сегодня день, когда вам может крупно повезти с деньгами! Продажа недвижимости, субсидия от государства, наследство, выгодная сделка – возможностей очень много.
Львы
Ускоряетесь, а догнать свою мечту так и не удается? Так решили звезды, поэтому не тратьте силы на то, что вам не дается. Займитесь работой – она принесет реальные деньги.
Девы
У вас все хорошо с заработками, а если нет – пеняйте только на себя. Звезды делают все возможное для роста ваших доходов, остается только не лениться и действовать!
Весы
Марс в вашем знаке долго скучал и вот, наконец, набрался сил и храбрости, чтобы проявиться. Делайте и вы шаг вперед, берите на себя ответственность и инициативу.
Скорпионы
Вам улыбнется удача в домашних и семейных делах, а также в операциях с недвижимостью. Сейчас хорошее время чтобы заниматься переездом, ремонтом.
Стрельцы
В учебе и дальних поездках, юридических делах, контактах с зарубежными партнерами вы будете на высоте. Не пропустите этот день, в нем заложены отличные перспективы.
Козероги
В карьере, бизнесе или личной жизни представителей этого знака происходят изменения. Присмотритесь, возможно у вас сесть шанс сделать рывок вперед и занять более выгодную позицию.
Водолеи
Еще один день, способный унести вас в небеса от счастья! Будьте внимательны и рассматривайте все события как новые возможности, тогда перемены не заставят себя ждать.
Рыбы
Хороший день для начала лечения, диеты, перехода на правильное питание. Прислушивайтесь к себе и выполняйте желания своего организма, даже если он просит пирожных!Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"