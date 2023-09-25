Четыре украинских БПЛА сбиты над Курской и Брянской областями

Киевский режим вновь пытался атаковать территорию России

В России вновь пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом утром понедельника, 25 сентября, рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, система противовоздушной обороны перехватила два украинских аппарата над территорией Курской области, еще два — над территорией Брянской области.

Накануне, в воскресенье, губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что украинский беспилотник атаковал административное здание в центре Курска. При этом незначительно пострадала крыша здания, жертв и пострадавших не было.

Западные СМИ писали, что глава комитета начальников штабов Министерства обороны США Марк Милли предостерег главкома ВСУ Валерия Залужного от использования поставляемого Вашингтоном оружия на территории России. Это произошло после попытки киевского режима атаковать Кремль при помощи беспилотников.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"