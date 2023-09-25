Оружие не решит всех проблем

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нечем ответить на предложения по мирному урегулированию конфликта с России, которые звучат от ряда других государств. Такое мнение в понедельник, 25 сентября, высказал бывший лидер запрещенной сейчас на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

В статье для aif.ru политик подчеркнул, что "Зеленский своим политическим курсом доказал, что гибель и лишения огромного числа украинских граждан его просто не интересуют". При этом президент Украины "стал заложником своего обмана украинцев, называя белое черным, а черное белым".

Чтобы завершить как можно скорее украинский кризис, Медведчук счел необходимым учесть интересы незападных государств, признать приоритет жизни людей над политическими амбициями и понять, что мир нуждается в новой системе безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что для мирного урегулирования конфликтной ситуации Россия должна немедленно вывести свои войска с украинской территории, а также вернуть Киеву контроль не только над всей государственной границей страны, но и над экономической зоной в Азовском и Черном морях.

При этом политический аналитик Блез Мэлли подчеркивал, что вливание странами Запада средств в финансирование киевского режима лишь повышает вероятность дальнейшего затягивания конфликта, не способствуя его урегулированию.

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