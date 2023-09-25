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Макрон: Франция выведет войска из Нигера до конца года

08:53
  • понедельник
  • 25 сентября 2023

Париж прекращает сотрудничество с нигерийскими властями

Французские власти планируют вывести войска из Нигера до конца текущего года. Об этом в интервью новостному телеканалу TF1 заявил президент Франции Эммануэль Макрон.   

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"Мы положим конец нашему военному сотрудничеству с нынешними властями в Нигере. Войска вернутся во Францию уже к концу 2023 года", - заявил Макрон, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом французский лидер подчеркнул, что Париж принял такое решение из-за отсутствия мотивации у действующего правительства Нигера для предотвращения деятельности террористических организаций на территории страны.

Он также добавил, что вывод военного контингента из африканской республики будет осуществлен при содействии военных мятежников для минимизирования риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

"Это конец этого сотрудничества", - заключил политик.

Напомним, что в конце июля военнослужащие ВС Нигера объявили о свержении легитимного президента африканской республики Мохамеда Базума. Примечательно, что страны "коллективного" Запада осудили государственный переворот, потребовав от "новых властей" немедленного восстановления конституционного строя в стране. Позднее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию, обвинив западные страны в лицемерии. По его словам, переворот в Нигере ничем не отличается от кризисной ситуации на Украине в 2013 году. 

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