КНДР назвала клеветой заявления Сеула об отношениях с Россией

Южная Корея недовольна укреплением связей Москвы и Пхеньяна

Заявление президента Южной Кореи Юн Сок Ёля на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН об отношениях КНДР с Россией демонстрируют политическое невежество и являются клеветой. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как говорится в материале ЦТАК, Юн Сок Ёль, называя традиционные отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и Россией непосредственной провокацией против обеспечения безопасности и мира, "нес чушь, что дружественные страны не будут оставлять без реакции этот визит".

Однако "ладить с соседними странами — это совершенно естественно и нормально", а Сеул сам наносит ущерб политической стабильности в регионе, поддерживая "Индо-Тихоокеанскую стратегию США", подчеркивает агентство.

Ранее посол России в Южной Корее Андрей Кулик подчеркнул, что муссируемые американскими и южнокорейскими СМИ спекуляции на тему якобы военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна лишены всяких оснований. Свой комментарий дипломат сделал во время вызова в южнокорейское Министерство иностранных дел.

При этом российский лидер Владимир Путин заявил Южной Корее о необходимости перестать помогать Украине, предупредив, что в противном случае Россия поможет Северной Корее развивать ракетный и ядерный потенциал путем передачи российских технологий.

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