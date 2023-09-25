Первый бой продолжался около 40 минут

Силы ВСУ на исходе, но командование продолжает гнать украинских солдат вперед, ведь таково требование западных кураторов киевского режима. На южнодонецком направлении в районе села Урожайное наши подразделения за сутки отразили несколько атак противника. Все происходившее зафиксировала камера беспилотника. Первый бой продолжался около 40 минут. Затем националисты предприняли еще одну попытку атаковать. Российские бойцы подбили танк и рассеяли пехоту, которая пыталась прорваться на боевых машинах.

Успешно действовать обороняющимся и штурмовым подразделениям российской армии позволяет поддержка артиллерии. На купянском направлении неизменно точные уколы противнику наносят 100-миллиметровые противотанковые орудия "Рапира". Конкретно это орудие бойцы прозвали "Мариша". В зависимости от цели стрелять может разными снарядами и даже противотанковыми ракетами. А чтобы противник не вычислил расположение наших позиций и не нанес ответный удар, на боевом дежурстве постоянно зенитно-ракетные комплексы "Тор". Мобильные и высокоскоростные, они уничтожают вражеские беспилотники далеко на подлете, в то время как российские операторы поднимают в воздух свои.

Используют БПЛА и наши разведчики-снайперы. Всегда на первой линии - они отлично видят обстановку.

На одном из направления наш беспилотник обнаружил опорный пункт ВСУ. Сначала по координатам отработала артиллерия, затем позиции националистов с минимального расстояния обстреляли экипажи БМД-4М. Десантный штурмовой отряд занял опорник. Украинские боевики отступили, бросив раненых и большое количество оружия и боеприпасов.

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