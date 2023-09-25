Боррель обвинил мир в "игре не по правилам"

Еврочиновника не устроили результаты Генассамблеи ООН

Правила, регулирующие мир, исчерпывают себя — такое заявление сделал по результатам недели Генеральной Ассамблеи ООН глава евродипломатии Жозеп Боррель.

По мнению политика, "когда число участников игры увеличивается, естественной реакцией должно быть укрепление правил игры". Однако в развивающихся странах растет "спрос на суверенитет и идентичность".

Боррель, в частности, раскритиковал недостаточное, по его оценке, осуждение Глобальным Югом конфликта на Украине, а также то, что некоторые "далекие от ЕС" страны считают это "не такой уж серьезной проблемой", сообщает РИА Новости.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель позволил себе высказывание, в котором сравнил Европу с "цветущим садом", а остальной мир – с "джунглями". Это вызвало шквал резкой критики в адрес чиновника, ему пришлось оправдываться.

Однако Боррель этим не ограничился, заявив, что "как первооткрыватели и конкистадоры" европейцы "должны изобрести новый мир". Интернет-пользователи, комментируя высказывания чиновника, отмечали, что если он после случившегося не подаст в отставку, "то не знаю, о каких европейских ценностях можно говорить".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"