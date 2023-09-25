Ярослав Хунк ранее носил фамилию Гунько

Видео с торжественного чествования 98-летнего Ярослава Хунку мгновенно разлетелось по мировым СМИ и вызвало бурю эмоций. Но не таких, как были в зале канадского парламента. Ведь он - нацист, сражавшийся в составе 14-й дивизии Ваффен-СС против русских на Украине во Второй мировой войне. Участвовал в систематическом истреблении еврейского населения Украины и установлении в регионе нацистского диктатора. Занимался массовой резней украинского народа и целых деревень, нелояльных Гитлеру. Зеленский же - бурно аплодирует ему стоя.

Бежавший в Канаду Хунк раньше носил украинскую фамилию Гунько. Канадский премьер после скандала заявил: он ничего не знал о прошлом эсэсовца, это все организаторы. Даже нашли козла отпущения. Всю вину на себя взял спикер палаты. Вот только местные журналисты отыскали в соцсетях пост внучки Хунка накануне торжественной встречи в парламенте, который доказывает, что ее дед был приглашен не просто так.

Еврейские организации по всему миру шокированы. В соцсетях требуют отставки правительства и премьера. Другие пользователи откровенно глумятся над Трюдо, сравнивая его с фашистскими лидерами. В конце 1940-х Канада стала пристанищем бежавших от трибунала палачей. И это не секрет. Здесь активно развивались нацистские ячейки. Здесь установлены памятники фашистским коллаборационистам. А на заседаниях Организации Объединенных Наций, обсуждая принятие очередной резолюции о героизации нацизма, Канада часто голосует против. Трюдо - один из тех, кто сейчас активно призывает спонсировать украинские нацбатальоны.

При этом политики, поддерживающие режим Зеленского, стараются не замечать потерь, которые несут ВСУ. Словно это не люди, а расходный материал. В США даже гордятся тем, что это не американцы гибнут за западные ценности.

"Украинский народ за 18 месяцев вернул себе половину территории. При этом не погиб ни один американец. Это была хорошая инвестиция для американского народа. У нас были войны в течение 20 лет после теракта 11 сентября. Но на этот раз мы не потеряли ни одного солдата", - заявил сенатор Линдси Грэм.

Вот уже и украинские дети вместо игры в прятки играют в мобилизацию. Растет новое поколение ВСУ.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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