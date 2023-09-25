Ситуация в самопровозглашенной республике обострилась в ночь на воскресенье

Этим утром президент Сербии и российский посол обсудили новый виток эскалации в Косове. Ранее Александр Вучич в экстренном обращении к нации сообщил о гибели трех соотечественников на севере края, передает "ТВ Центр".

Ситуация в самопровозглашенной республике обострилась в ночь на воскресенье. Неизвестные обстреляли албанских полицейских. Один из них погиб. После этого Приштина заявила, что преступники засели в местном монастыре. Были версии о том, что в здании находятся обычные прихожане и паломники, но разбираться никто не стал. Косовские стражи порядка при поддержке международного контингента начали силовую операцию.

По словам Вучича, Запад фактически разрешил убивать сербов. Но никакое внешнее давление, добавил он, не заставит Белград признать независимость Косова.

Накануне вечером председатель НКО "Европейский комитет по расширению НАТО" призвал альянс начать интервенцию и "бомбить Белград".

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