ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Президент Сербии и российский посол обсудили новый виток эскалации в Косове

11:45
  • понедельник
  • 25 сентября 2023

Ситуация в самопровозглашенной республике обострилась в ночь на воскресенье

Этим утром президент Сербии и российский посол обсудили новый виток эскалации в Косове. Ранее Александр Вучич в экстренном обращении к нации сообщил о гибели трех соотечественников на севере края, передает "ТВ Центр".

Ситуация в самопровозглашенной республике обострилась в ночь на воскресенье. Неизвестные обстреляли албанских полицейских. Один из них погиб. После этого Приштина заявила, что преступники засели в местном монастыре. Были версии о том, что в здании находятся обычные прихожане и паломники, но разбираться никто не стал. Косовские стражи порядка при поддержке международного контингента начали силовую операцию.

По словам Вучича, Запад фактически разрешил убивать сербов. Но никакое внешнее давление, добавил он, не заставит Белград признать независимость Косова.

Накануне вечером председатель НКО "Европейский комитет по расширению НАТО" призвал альянс начать интервенцию и "бомбить Белград".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Александр Вучич
Александр Вучич
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.