Крымские ученые открыли ранее неизвестный науке вид древних моллюсков

Их обнаружили в карьере на юге Симферополя

Этот заброшенный еще в советские годы карьер в наши дни стал настоящим парком Юрского периода. Динозавров здесь, конечно, не видно - возможно, стоит копнуть поглубже. А вот древние обитатели морских глубин лежат буквально под ногами. Здесь навсегда застыли в камне брахиоподы, двустворчатые моллюски, белемниты, морские лилии. Или вот, например, прекрасный экземпляр - аммонит. Так что и не парк, а настоящий доисторический океанариум.

Палеонтологическую золотую жилу Богдан Зайцев, научный сотрудник НСПК "Пещера Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского, нашел случайно. Ученый исследовал карьер на юге Симферополя. И между залежами магматической породы диабаза увидел небольшой слой карбонатных осадков. За несколько лет удалось собрать крупнейшую в Крыму коллекцию раннеюрской фауны – порядка 30 видов аммонитов.

"В Крыму большая часть из этих видов ранее не была найдена. Но мы знали их, конечно, потому что они есть в Европе. В Крыму они были обнаружены впервые. Но когда такое большое месторождение, много очень разных видов, вполне нормально, что какой-нибудь окажется совсем новым для науки. Так и получилось", - говорит Зайцев.

Астероцерос Домергеси – новый вид получил название в честь французского исследователя Домерга. У этого аммонита отсутствует киль – своеобразных хребет на раковине. Для обывателя разница неочевидна, для ученых - целый виток эволюции. На сравнение с мировыми образцами ушло почти 8 лет. Похожих моллюсков уже находили на Севере Африки, но обосновать и доказать отличия смогли только российские ученые.

Аммониты - дальние родственники наутилусов. Найденные головоногие моллюски жили еще 190 миллионов лет назад. Только тогда на месте Крыма был древний океан Тетис.

"Это был морской бассейн с нормальной соленостью, с нормальной фауной, которую мы знаем: ихтиозавры, плезиозавры, аммониты, белемниты, рыбы.То есть Крым только начинался – осадочные породы, которые сейчас слагают крымские горы и фундамент Крыма, они тогда только накапливались в совершенно других условиях", - рассказал Александр Тищенко, главный специалист геологического музея им. Н.И.Андрусова КФУ им. В.И. Вернадского.

Вулканическая активность, тектонические движения и формирование морских бассейнов могли переместить осадочные породы на тысячи километров. Найденный комплекс аммонитов мог образоваться на другом континенте.

Такие находки ученые называют "капсулой времени". Окаменелости помогут исследователям понять, как двигалась земная кора и воссоздать исчезнувшую географию. А полуостров больше не будет "белым пятном" на карте раннеюрского периода.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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