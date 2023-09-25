Лидия Федосеева-Шукшина празднует 85-летие

Она снялась более чем в 80 фильмах

Поздравления с юбилеем принимает сегодня Лидия Федосеева-Шукшина - народной артистке исполнилось 85 лет.

Она снялась более чем в 80 фильмах. Широкую известность ей принесла первая же главная роль - студентки Тани в мелодраме "Сверстницы".

Особый период творчества - совместная работа с супругом Василием Шукшиным. В его картинах "Калина красная", "Печки лавочки" она воплотила образы простых русских женщин, которые полюбили миллионы зрителей.

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