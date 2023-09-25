Западные партнеры испытывают страх перед украинскими политиками

Хамское поведение отдельных представителей киевского режима в отношении стран "коллективного" Запада является следствием недальновидной политики Вашингтона и Брюсселя. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

"Украина убеждена, что Запад у нее "на крючке", отсюда и ее требовательность, и явно нахрапистый тон. Запад дал для этого ей немало оснований, создав самому себе комплекс вины перед Украиной", - написал Пушков.

Так, например, сенатор напомнил о ситуации, когда действующий глава Минобороны Германии Борис Писториус оправдывался перед киевским мэром Виталием Кличко из-за отсутствия окончательного решения по передаче ВСУ ракет дальнего действия Taurus.

Иными словами, "маниакальная" увлеченность американских и европейских политиков проблемами Украины привела к обострению чувства собственного достоинства у отдельных представителей киевского режима, подчеркнул Пушков.

"Возмущаться нечего. Они сами позволили Киеву так себя вести", - резюмировал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для урегулирования конфликтной ситуации Россия должна немедленно вывести войска с украинской территории. По его мнению, именно после этого Киев будет готов к возобновлению переговорного процесса с Москвой.

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