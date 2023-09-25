ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пушков: Запад сам виноват в наглом поведении Украины

09:41
  • понедельник
  • 25 сентября 2023

Западные партнеры испытывают страх перед украинскими политиками

Хамское поведение отдельных представителей киевского режима в отношении стран "коллективного" Запада является следствием недальновидной политики Вашингтона и Брюсселя. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

Глава Минобороны ФРГ допустил скорую поставку ракет Taurus Киеву
Зеленский назвал условия завершения конфликта на Украине

"Украина убеждена, что Запад у нее "на крючке", отсюда и ее требовательность, и явно нахрапистый тон. Запад дал для этого ей немало оснований, создав самому себе комплекс вины перед Украиной", - написал Пушков.

Так, например, сенатор напомнил о ситуации, когда действующий глава Минобороны Германии Борис Писториус оправдывался перед киевским мэром Виталием Кличко из-за отсутствия окончательного решения по передаче ВСУ ракет дальнего действия Taurus.

Иными словами, "маниакальная" увлеченность американских и европейских политиков проблемами Украины привела к обострению чувства собственного достоинства у отдельных представителей киевского режима, подчеркнул Пушков.

"Возмущаться нечего. Они сами позволили Киеву так себя вести", - резюмировал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для урегулирования конфликтной ситуации Россия должна немедленно вывести войска с украинской территории. По его мнению, именно после этого Киев будет готов к возобновлению переговорного процесса с Москвой.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Алексей Пушков
Алексей Пушков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.