Пенсии россиян вырастут на 7,5% с 2024 года

Индексация ожидает неработающих пенсионеров

В 2024 году пенсии неработающим пенсионерам в России проиндексируют на 7,5%, в соответствии с уровнем инфляции, прогнозируемым Министерством экономического развития. Об этом в понедельник, 25 сентября, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на проект бюджета Социального фонда.

Согласно этому документу, после индексации средний размер страховой выплаты по старости у неработающих пенсионеров составит 23,4 тысячи рублей.

Кроме того, с 2024 года из-за внедрения единого тарифа страховых взносов для работодателей, а также обязательства уплачивать взносы за сотрудников, работающих по гражданско-правовым договорам, вырастет максимальный размер больничного, декретных и выплат по уходу за ребенком.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в Москве проиндексируют доплату пенсионерам в 2024 году. Соответствующее поручение градоначальник дал на первом после своего переизбрания и вступления в должность заседании президиума правительства города.

Депутат Государственной думы Борис Чернышов заявил, что пенсионеров в России нужно освободить от обязанности по уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при сдаче квартиры в аренду. Он указал, что доход от сдачи квартиры в аренду для многих пенсионеров становится "второй пенсией", но с него приходится платить налог по ставке 13%.

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