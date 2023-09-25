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Володин: Вашингтон и Брюссель проиграли войну против России

10:01
  • понедельник
  • 25 сентября 2023

Запад не сумел истощить Россию

Соединенные Штаты и Евросоюз проиграли "войну на истощение" против России. Такое заявление сделал в понедельник, 25 сентября, председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Володин заявил о поражении США и ЕС в торговой войне против России

Политик написал в своем Telegram-канале, что подтверждением проигрыша Запада в пресловутой войне является утрата доверия населения Европы и США к своим политическим руководителям.

Еще одним таким признаком Володин назвал провал контрнаступления киевского режима, несмотря на огромные финансовые и военные вливания западных спонсоров.

Также спикер Госдумы напомнил про экономические проблемы западных государств, пытавшихся истощить Россию санкциями.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН, призвал мир не допустить скатывания к большой войне. Он указал, что попытки распространить зону ответственности НАТО на все Восточное полушарие под лукавым лозунгом неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона стали новым опасным проявлением натовского экспансионизма.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг попытался заверить, что военно-политический блок остается региональным и не планирует никакую экспансию, а его потенциальными участниками могут стать только "экономически развитые" страны Европы.

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Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
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