Собянин: Число патентов участников инновационного кластера выросло на четверть

Москва переживает настоящий технологический бум

Около 16 тысяч изобретений было запатентовано в 2022 году участниками Московского инновационного кластера (МИК), с начала 2023 года количество патентов выросло почти на 24%. Об этом в понедельник, 25 сентября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как написал градоначальник в своем блоге, Москва переживает настоящий технологический бум. Всего зарегистрировано уже более 19,8 тысячи патентов.

Московский инновационный кластер стал удобной платформой для разработки новых технологий, поиска партнеров и сотрудничества между крупными корпорациями, малым и средним бизнесом, образовательными и научными учреждениями, институтами развития. К нему присоединились более 35 тысяч организаций из Москвы и 81 региона России.

Для участников МИК создана полноценная экосистема охраны и коммерциализации прав на интеллектуальную собственность, привлечения инвестиций и получения льгот от правительства Москвы. Например, благодаря сервису добровольной регистрации прав на идеи и разработки московские предприниматели в несколько кликов и абсолютно бесплатно могут зафиксировать в блокчейн-сети объекты и сведения о правообладателях, затратах на создание интеллектуального труда и начать управлять нематериальными активами компании в цифровой форме, подчеркнул Сергей Собянин.

Под залог интеллектуальной собственности можно получить льготный кредит до 50 млн рублей – городские структуры выступят поручителем перед банком. Готов город компенсировать и затраты на получение патента – изобретатели могут получить грант в размере 75 тысяч рублей за российский патент или для подачи заявки на зарубежный патент – до 2 млн рублей.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с начала 2023 года свыше девятисот московских компаний перешли в категорию крупного бизнеса. Это на 25% больше по сравнению с 2022 годом. Город оказывает бизнесу необходимую поддержку.

Также градоначальник отмечал, что рядом с метро "Электрозаводская" появится IT-технопарк "Семеновский". В нем размещены 65 компаний, в которых работают более двух тысяч человек, причем свыше 50% резидентов специализируются в сфере информационных технологий, связи и телекоммуникации.

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