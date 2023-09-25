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Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры на юге Москвы

09:56
  • понедельник
  • 25 сентября 2023

Как минимум три детских сада введут в эксплуатацию в ближайшее время

На юге столицы продолжается развитие социальной инфраструктуры. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

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"В Москворечье-Сабурово девелопер построит и передаст городу учебный корпус на 750 мест и детсад на 350 мест. Школу планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году, садик – в 2030 году", – написал Собянин.

При этом столичный мэр подчеркнул, что в районе появятся два спортивных объекта. По его словам, один из них – многофункциональный комплекс с бассейнами "Вышка" – станет тренировочной базой для профессионалов.

Он также добавил, что на проспекте Андропова в районе Нагатинский Затон завершается строительство блока начальных классов на 150 учеников и детского сада на 50 воспитанников.

"На 95 процентов построен детский сад на 140 мест в Бирюлево Восточном на ул. 6-я Радиальная. В настоящее время там завершается чистовая отделка", - отметил градоначальник.

Аналогичный детский сад с бассейном, рассчитанный на 250 мест, построят в Царицыно на Кавказском бульваре, заключил Сергей Собянин.

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