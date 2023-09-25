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"Есть риск": в Британии предупредили о последствиях передачи ВСУ дальнобойных ракет ATACMS

11:06
  • понедельник
  • 25 сентября 2023

Такие действия Вашингтона приведут к новому витку напряженности между Москвой и Киевом

После передачи ВСУ американские ракеты дальнего действия ATACMS окажутся на "черном рынке" Украины. Об этом в интервью новостному телеканалу Sky News заявил вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл.   

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Напомним, что украинские чиновники уже на протяжении года пытаются добиться от американских властей предоставления ВСУ оперативно-тактических ракет ATACMS. Так, например, глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба неоднократно призывал Вашингтон передать Киеву данный тип вооружений. По мнению дипломата, такие ракеты позволят в значительной степени увеличить оборонительный потенциал военнослужащих ВСУ. 

"Каждый раз, когда оружие передается Украине, есть шанс, что какая-то часть окажется на черном рынке", - заявил Белл, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнул, что передача ВСУ подобного рода вооружений может привести к значительной эскалации конфликта между Москвой и Киевом. По его словам, такая ситуация может возникнуть из-за "дальнобойных характеристик" этих ракет, которые могут позволить украинским военным наносить высокоточные удары по целям, расположенным на территории России.

Он также добавил, что политический истеблишмент США перед отправкой дальнобойных ракет ATACMS планирует запросить у главы киевского режима Владимира Зеленского "обещания", согласно которым украинская армия обязуется не наносить удары по российским объектам критической и военной инфраструктуры.

Ранее анонимный источник из администрации действующего президента США заявил, что Джо Байден принял решение передать ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS. По словам американского чиновника, в ближайшее время Вашингтон отправит на Украину "небольшую партию этих ракет".

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