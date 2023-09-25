ФСБ задержала жителя Якутии за призывы к терроризму

Возбуждено уголовное дело

В Якутии задержан уроженец города Мирный, он обвиняется в призывах к терроризму. Об этом в понедельник, 25 сентября, рассказали в региональном управлении Федеральной службы безопасности России.

Мужчина по интернету вступал в переписку с другими людьми и отправлял им материалы, направленные на формирование идеологии терроризма, допустимости осуществления действий по насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации.

Задержанному предъявили обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма в интернете, сообщает РИА Новости.

Ранее российские спецслужбы пресекли на территории Ростовской области подготовку диверсионно-террористических актов. При этом были задержаны двое российских граждан, действовавших по заданию запрещенной в России террористической организаций "Легион "Свобода России".

До того в Калужской области задержали приехавшего на заработки украинца, которого завербовала Служба безопасности Украины. Мужчина планировал диверсионные действия, включая подрывы складов и магазинов в столичном регионе.

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