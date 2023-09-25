ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ задержала жителя Якутии за призывы к терроризму

10:19
  • понедельник
  • 25 сентября 2023

Возбуждено уголовное дело

В Якутии задержан уроженец города Мирный, он обвиняется в призывах к терроризму. Об этом в понедельник, 25 сентября, рассказали в региональном управлении Федеральной службы безопасности России.

Мужчина по интернету вступал в переписку с другими людьми и отправлял им материалы, направленные на формирование идеологии терроризма, допустимости осуществления действий по насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации.

Задержанному предъявили обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма в интернете, сообщает РИА Новости.

Ранее российские спецслужбы пресекли на территории Ростовской области подготовку диверсионно-террористических актов. При этом были задержаны двое российских граждан, действовавших по заданию запрещенной в России террористической организаций "Легион "Свобода России".

До того в Калужской области задержали приехавшего на заработки украинца, которого завербовала Служба безопасности Украины. Мужчина планировал диверсионные действия, включая подрывы складов и магазинов в столичном регионе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
ФСБ
ФСБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.