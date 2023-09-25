Глава Минэкономразвития предложил способ сдержать курс рубля

Власти работают над снижением волатильности национальной валюты

Проблему высокой волатильности рубля и инфляции нельзя решать только за счет ключевой ставки или возврата к стандартным мерам валютного контроля. Такое мнение в понедельник, 25 сентября, высказал российский министр экономического развития Максим Решетников.

Политик подчеркнул, что введение обязательной продажи валютной выручки экспортерами проблему также не решит, потому что продажи и так находятся на высоком уровне.

По мнению Решетникова, "нам надо делать, наверное, какой-то, скажем так, аналог китайской модели, когда все-таки существует некая "мембрана" между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей".

Данную позицию Минэкономразвития обсуждает с Банком России, ожидая предложений и от регулятора, поскольку "ситуация сложная", цитирует министра "Интерфакс".

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что правительство и Центробанк должны "своевременно" реагировать на ослабление курса национальной валюты. По мнению Путина, инфляционные процессы оказывают "губительное" влияние на текущий курс рубля.

При этом председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заверила, что угрозы финансовой стабильности в России нет, но предупредила, что ключевая ставка в России будет сохранена на высоком уровне до тех пор, пока не удастся добиться устойчивого замедления темпов инфляции.

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