Украина продолжает попытки атаковать территорию России

Российская система противовоздушной обороны предотвратила попытку Украины ударить по территории Белгородской области с помощью беспилотника. Об этом в понедельник, 25 сентября, рассказали в Министерстве обороны России.

Информация о повреждениях на земле и пострадавших не поступала.

При этом глава Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа. Два человека пострадали: у одной женщины легкая контузия, у второй — рассечение брови от осколков стекла.

В ночь на 25 сентября киевский режим отметился еще рядом попыток нанести удары по территории России беспилотниками самолетного типа. Однако российская система ПВО сбила два дрона над Курской областью и еще два аппарата — над Брянской областью.

21 сентября силы противовоздушной обороны России сорвали массовую террористическую атаку на Крым, сбив над акваторией Черного моря и Крымом 19 украинских дронов.

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