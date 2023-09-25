В Армении задержали 142 протестующих

Они требуют отставки главы правительства

В Ереване 142 человека задержаны на акциях протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом в понедельник, 25 сентября, рассказали в правоохранительных органах страны.

Данные оппозиции по задержанным расходятся с официальной статистикой полиции. Член Национального комитета Ишхан Сагателян сообщил о более чем 200 задержанных демонстрантах, сообщает "Интерфакс".

Накануне в Ереване несколько тысяч человек снова собрались на площади Республики, перед зданием кабмина. В толпе звучали антиправительственные лозунги с призывы к премьеру Пашиняну уйти в отставку.

Массовые протесты в стране продолжаются с начала военной операции Вооруженных сил Азербайджана против Нагорного Карабаха. Она завершилась договоренностью о прекращении огня в обмен на расформирование незаконных армянских вооруженных формирований в регионе.

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