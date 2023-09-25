ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Армении задержали 142 протестующих

11:18
  • понедельник
  • 25 сентября 2023

Они требуют отставки главы правительства

В Ереване 142 человека задержаны на акциях протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом в понедельник, 25 сентября, рассказали в правоохранительных органах страны.

Данные оппозиции по задержанным расходятся с официальной статистикой полиции. Член Национального комитета Ишхан Сагателян сообщил о более чем 200 задержанных демонстрантах, сообщает "Интерфакс".

Накануне в Ереване несколько тысяч человек снова собрались на площади Республики, перед зданием кабмина. В толпе звучали антиправительственные лозунги с призывы к премьеру Пашиняну уйти в отставку.

Массовые протесты в стране продолжаются с начала военной операции Вооруженных сил Азербайджана против Нагорного Карабаха. Она завершилась договоренностью о прекращении огня в обмен на расформирование незаконных армянских вооруженных формирований в регионе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сотрудники полиции задерживают участника протеста
Сотрудники полиции задерживают участника протеста
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.