ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пророссийская партия выбилась в лидеры накануне выборов в Словакии

11:34
  • понедельник
  • 25 сентября 2023

Украина может лишиться главного союзника в Европе

Пророссийская политическая сила – партия Smer – выбилась в лидеры в преддверии парламентских выборов в Словакии, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на данный социологической службы АКО.  

Словакия отдала Украине свои МиГ-29
Guardian: Словакия может стать новым союзником России

По данным социологического исследования, на сегодняшний день социал-демократическую партию Smer поддерживает порядка 20 процентов избирателей. При этом партию действующего президента Словакии Зузаны Чапутовой поддерживают около 15 процентов опрошенных.

Примечательно, что лидером пророссийской политической партии является бывший премьер-министр страны Роберт Фицо. По данным СМИ, политик выступает не только за прекращение финансирования киевского режима, но и за отказ от присоединения Словакии к НАТО. 

Ранее журналисты издания Financial Times сообщили, что от результатов досрочных выборов в Словакии, которые запланированы на 30 сентября, зависит будущее Украины. По мнению аналитиков издания, если в результате голосования победит пророссийская партия, то киевский режим, вероятно, утратит одного из главных союзников в ЕС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Словакия
Словакия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.