Украина может лишиться главного союзника в Европе

Пророссийская политическая сила – партия Smer – выбилась в лидеры в преддверии парламентских выборов в Словакии, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на данный социологической службы АКО.

По данным социологического исследования, на сегодняшний день социал-демократическую партию Smer поддерживает порядка 20 процентов избирателей. При этом партию действующего президента Словакии Зузаны Чапутовой поддерживают около 15 процентов опрошенных.

Примечательно, что лидером пророссийской политической партии является бывший премьер-министр страны Роберт Фицо. По данным СМИ, политик выступает не только за прекращение финансирования киевского режима, но и за отказ от присоединения Словакии к НАТО.

Ранее журналисты издания Financial Times сообщили, что от результатов досрочных выборов в Словакии, которые запланированы на 30 сентября, зависит будущее Украины. По мнению аналитиков издания, если в результате голосования победит пророссийская партия, то киевский режим, вероятно, утратит одного из главных союзников в ЕС.

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