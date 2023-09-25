Умер Евгений Ясин

Он был министром экономики России с 1994 по 1997 год

Скончался бывший министр экономики России и один из создателей НИУ "Высшая школа экономики" Евгений Ясин. Об этом в понедельник, 25 сентября, рассказал экс-министр финансов России и бывший председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Как подчеркнул Кудрин, Ясин являлся одним из "столпов перехода советской экономики к рынку", а для многих также был учителем и другом, сообщает "Интерфакс".

Дата и место прощания и похорон Ясина пока неизвестны.

Ясин работал над программами экономических преобразований в позднесоветский и в ельцинский периоды. С 1994 по 1997 год возглавлял российское Минэкономики, а после этого оставался в правительстве в качестве министр без портфеля по экономическим вопросам, внутренним и внешним инвестициям.

С октября 1998 года по июль 2021 года Ясин руководил Высшей школой экономики, затем был почетным научным руководителем вуза.

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