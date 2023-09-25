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Экс-офицер ЦРУ объяснил холодный прием Зеленского в США

12:00
  • понедельник
  • 25 сентября 2023

Интерес к Украине ослабевает

Холодный прием, оказанный украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в США, свидетельствует о потере интереса к Украине. Такое мнение высказал отставной офицер ЦРУ Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Джорджа Гэллоуэя.
Заокеанское турне Зеленского закончилось скандалом

Эксперт напомнил, что во время его прошлого визита Зеленского чествовали, как героя, аплодисменты стоя в Конгрессе, но на сей раз "не было теплого приема" и "никакого энтузиазма".

Джиральди назвал выступление украинского лидера на Генассамблее ООН полностью провальным, подчеркнув, что "мир начал просыпаться и понимать, что тут происходит", а "Зеленский теряет доверие к себе", сообщает РИА Новости.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что хамское поведение отдельных представителей киевского режима в отношении стран "коллективного" Запада является следствием недальновидной политики Вашингтона и Брюсселя — "Украина убеждена, что Запад у нее "на крючке".

При этом в Соединенных Штатах все ярче проявляется усталость от поддержки киевского режима. Отлично понимает это и сам Зеленский: не получив серьезных подношений в ходе визита в США, он внезапно изменил маршрут своего заокеанского турне.

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