Интерес к Украине ослабевает

Холодный прием, оказанный украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в США, свидетельствует о потере интереса к Украине. Такое мнение высказал отставной офицер ЦРУ Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Джорджа Гэллоуэя.

Эксперт напомнил, что во время его прошлого визита Зеленского чествовали, как героя, аплодисменты стоя в Конгрессе, но на сей раз "не было теплого приема" и "никакого энтузиазма".

Джиральди назвал выступление украинского лидера на Генассамблее ООН полностью провальным, подчеркнув, что "мир начал просыпаться и понимать, что тут происходит", а "Зеленский теряет доверие к себе", сообщает РИА Новости.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что хамское поведение отдельных представителей киевского режима в отношении стран "коллективного" Запада является следствием недальновидной политики Вашингтона и Брюсселя — "Украина убеждена, что Запад у нее "на крючке".

При этом в Соединенных Штатах все ярче проявляется усталость от поддержки киевского режима. Отлично понимает это и сам Зеленский: не получив серьезных подношений в ходе визита в США, он внезапно изменил маршрут своего заокеанского турне.

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