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BI: Зеленская усомнилась в участии супруга в президентских выборах на Украине

12:16
  • понедельник
  • 25 сентября 2023

Все зависит от украинского народа

Действующий президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, не будет участвовать в предстоящих выборах. Об этом в интервью изданию Business Insider заявила жена главы киевского режима Елена Зеленская.  

Подоляк: выборов на Украине в 2024 году точно не будет
Депутат Верховной рады: решение о проведении выборов на Украине примут в США

Напомним, что буквально месяц назад советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о невозможности проведения президентских выборов в 2024 году. По мнению высокопоставленного чиновника, в условиях непрекращающихся боевых действий на территории страны не все украинские граждане смогут реализовать свое "право голоса".  

"Это будет зависеть от того, нужен ли он нашему обществу в качестве президента", - заявила Зеленская, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом первая леди Украины подчеркнула, что Владимир Зеленский всерьез может отказаться от участия в президентских выборах в 2024 году. По ее словам, такой исход событий может произойти лишь в том случае, если украинский народ не захочет видеть его в качестве нового лидера.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что окончательное решение о проведении президентских выборов на Украине в 2024 году будут принимать в США. По мнению парламентария, американские кураторы киевского режима крайне заинтересованы в подтверждении легитимности нынешнего украинского лидера.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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