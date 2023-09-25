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ФАС возбудила дело против "Мегафона"

12:22
  • понедельник
  • 25 сентября 2023

Компания необоснованно подняла тарифы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении "Мегафона" из-за необоснованного повышения тарифов. Об этом в понедельник, 25 сентября, рассказали в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что сотовый оператор поднял тарифы более чем на 10%. В результате повышение стоимости услуг связи затронуло 8,2 млн абонентов, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин во время встречи с главой ФАС Максимом Шаскольским заявил, что контроль цен — особенно важная в настоящее время задача. Руководитель ФАС подтвердил, что контроль за ценообразованием на социально значимых товарных рынках имеет приоритетное значение. Это, среди прочего, лекарственные препараты, строительные материалы и услуги сотовой связи.

При этом сообщалось, что Россия может отменить международный сотовый роуминг с входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Казахстаном, Киргизией и Арменией к 2025 году.

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Офис "Мегафон"
Офис "Мегафон"
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