Кабмин скорректировал запрет экспорта топлива

Из-под его действия вывели ряд позиций

Российское федеральное правительство уточнило номенклатуру нефтепродуктов, которые временно запрещено экспортировать из страны.

Из-под действия запрета выведены судовое топливо, газойли и средние дистилляты. При этом отменено исключение о разрешении экспорта указанных в постановлении нефтепродуктов в Южную Осетию и Абхазию, сообщает "Интерфакс".

Ранее директор департамента нефтегазового комплекса Министерства энергетики России Антон Рубцов рассказал, что кабмин прорабатывает новые системные меры на рынке топлива, часть из них касаются фискальной системы.

Представитель Минэнерго пообещал, что ситуация с ценами на топливо в России "в скором времени перестанет быть настолько болезненной".

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