Собянин рассказал о благоустройстве территорий около станций метро

Столичные власти создают удобные пешеходные и транспортные маршруты

Территории около 60 транспортных объектов в столице будут благоустроены в 2023 году. Об этом в понедельник, 25 сентября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как сообщил градоначальник в своем Telegram-канале, власти города создают удобные пешеходные и транспортные маршруты к новым станциям метро и обновляют территории рядом с давно существующими.

В 2023 году благоустраивают или уже привели в порядок пространства у станций "Свиблово" и "Медведково", "Планерная", "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково", "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех", "Нижегородская".

Там, где возможно, будут оборудованы детские и спортивные площадки, зоны для выгула собак, установлены столы для пинг-понга и шахмат, а у станций "Пыхтино" и "Физтех" появятся популярные среди молодежи скейт-парки.

При этом комфортная городская среда уже создана у станций метро "Аэропорт Внуково" и "Яхромская".

"Первый этап благоустройства прошел у "Пыхтино" и "Медведково". Закончили основные работы рядом с "Лианозово", почти выполнили запланированное и около "Свиблово". До конца года станет комфортнее у "Планерной" и "Нижегородской", в следующем году – у "Физтеха", – заключил Сергей Собянин.

Ранее Сергей Собянин поручил ускорить строительство новых веток Московского метрополитена – Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий. Рублево-Архангельская линия соединит деловой центр "Москва-Сити" с северо-западными районами внутри МКАД и за ее пределами, а Бирюлевская линия улучшит транспортную доступность сразу восьми районов города.

При этом до 2026 года столица закупит не менее пятисот новых вагонов модели "Москва-2020". В настоящее время поездами современных типов полностью укомплектован парк Кольцевой и Большой кольцевой линий, а также свыше половины Калужско-Рижской линии.

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