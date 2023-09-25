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FT: Москва успешно обходит санкции стран G7 в отношении экспорта нефти

12:45
  • понедельник
  • 25 сентября 2023

Россия нарастила возможности по обходу западных рестрикций

Введенный странами Запада потолок цен в отношении экспорт нефти из России не повлиял на благосостояние Москвы, передает издание Financial Times со ссылкой на документ, опубликованный аналитической компанией Kpler.

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По данным аналитиков, в августе почти три четверти всех морских поставок российского сырья осуществлялись без "западной страховки". Уточняется, что именно этот инструмент обеспечивал соблюдение предельной цены на отечественные энергоносители в размере 60 долларов за баррель.

Авторы публикации подчеркнули, что отсутствие предельной цены указывает на возросшие возможности Москвы по обходу экономических рестрикций США и ЕС. Иными словами, на сегодняшний день российские экспортеры нефти и газа могут продавать энергоносители по международным ценам, заключили в издании.

Ранее журналисты издания Der Spiegel сообщили, что немецкие власти продолжают закупать нефть из России через Индию. По данным аналитиков издания, только за этот год Германия приобрела через индийских поставщиков сырья нефтепродуктов на сумму свыше 450 млн евро.

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