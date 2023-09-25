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Грибники нашли на опушке леса в Балашихе питона

15:15
  • понедельник
  • 25 сентября 2023

Пришлось вызывать спасателей

Пошли за грибами - нашли питона: семья, выходя из леса недалеко от Балашихи, заметила на обочине весьма странный предмет - большой деревянный ящик со стеклом, обмотанный скотчем. Внутри, свернувшись устрашающим клубком, дремала рептилия около трех метров в длину.

Выбраться наружу ей бы не удалось, но напугать грозным видом - запросто! Животное выглядело сытым и ухоженным. Правда, начало линять. Но едва ли питон оказался в лесу из-за смены покрова. Видимо, просто надоел хозяину.

Грибники вызвали "Мособлпожспас". Спасатели, бережно погрузив ящик в автомобиль, отвезли змею к ветеринарам. Те осмотрели 12-килограммового подкидыша и решили оставить его у себя. Теперь ему готовят специальный вольер.

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