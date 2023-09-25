В Москве капитально ремонтируют дома, созданные архитектором Евгением Стамо

Проекты разные, но каждый достоин внимания

Дом преподавателей МГУ сильно напоминает сам университет. Что логично. Название здания говорит о его предназначении. Строился почти одновременно со сталинскими высотками. Фасад соответствующий - масштабный, выражающий послевоенный триумф. У строения есть два близнеца, один на Фрунзенской набережной, другой в Гагаринском районе. И архитекторы дома рассчитывали даже, что он станет серийным, а получился, по мнению историков Москвы, уникальным.

"С одной стороны, только после войны началось такое строительство. А с другой стороны в 1955 году, уже когда Хрущев пришел к власти, он подписал постановление, знаменитое постановление "о борьбе с излишествами" в проектировании и строительстве. Поэтому таких домов, построенных в таком стиле - их совсем немного в Москве", - отметила Мария Василёнок, гид по Москве, культуролог.

Автор дома - советский архитектор Евгений Стамо. Лауреат Ленинской и Государственной премий СССР. Это он спроектировал Дом кино, кремлевский Дворец съездов, Олимпийскую деревню, знаменитые круглые дома, застраивал старые юго-западные районы Москвы. Дом преподавателей хоть и выглядит по-прежнему солидно, но требует ремонта. Столичные власти планируют заменить в нем коммуникации, кровлю. Особое внимание - фасаду здания.

"Нужно будет полиуретановые формы отлить. Или гипсовые модели будут создаваться. Слепки. На основании этих слепков будет готовиться уже материал, который будет использоваться. А потом будет подбираться краска", - сообщил Алексей Соловьев, заместитель начальника управления строительного контроля по ЮЗАО.

Знаменитые круглые дома архитектора Стамо возводили в середине 1970-х. По замыслу автора, такое решение должно было вернуть его жильцам "старый советский живой двор". Один из таких домов на улице Довженко в этом году сильно преобразится. Работы много. В здании диаметром 155 метров 26 подъездов и 936 квартир. Уже заменили трубы. Занимаются фасадом и кровлей. Доделывают входные группы.

Полным ходом идет реконструкция еще одного дома знаменитого архитектора. На Плющихе. Авангардное здание - яркий пример функциональности и масштабности. На сегодняшний день уже завершены работы по ремонту отопления и магистралей. Рабочим еще предстоит восстановить кирпичную кладку и заделать выветрившиеся швы. Материалы используют самые современные. Московская программа капитального ремонта реализуется полным ходом. Она, кстати, считается самой масштабной в мире. Привести в порядок власти планируют почти 30 тысяч домов.

Александр Огородников, "ТВ Центр"

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