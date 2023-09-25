Суд изберет меру пресечения мужчине, убившему из-за лая собаки

Инцидент произошел в Звенигороде

Сегодня Одинцовский суд изберет меру пресечения мужчине, который убил человека из-за его собаки. Внезапный приступ агрессии вызвал лай маленького пса.

В ночь на субботу в Звенигороде супружеская пара возвращалась с прогулки с чихуахуа. Мимо них проходил незнакомец. Собака начала на него лаять, тот развернулся и с яростью ударил кулаком женщину. Муж попытался защитить свою супругу, однако мужчина выхватил нож и начал наносить удары в грудь и живот жертвы. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

"Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изъяты смывы, следы, предметы, в том числе и нож - орудие убийства. Назначено проведение ряда экспертиз, допрошены свидетели. В ближайшее время следствие выйдет с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"