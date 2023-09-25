ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд изберет меру пресечения мужчине, убившему из-за лая собаки

14:57
  • понедельник
  • 25 сентября 2023

Инцидент произошел в Звенигороде

Сегодня Одинцовский суд изберет меру пресечения мужчине, который убил человека из-за его собаки. Внезапный приступ агрессии вызвал лай маленького пса.

В ночь на субботу в Звенигороде супружеская пара возвращалась с прогулки с чихуахуа. Мимо них проходил незнакомец. Собака начала на него лаять, тот развернулся и с яростью ударил кулаком женщину. Муж попытался защитить свою супругу, однако мужчина выхватил нож и начал наносить удары в грудь и живот жертвы. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

"Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изъяты смывы, следы, предметы, в том числе и нож - орудие убийства. Назначено проведение ряда экспертиз, допрошены свидетели. В ближайшее время следствие выйдет с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Место убийства
Место убийства
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.