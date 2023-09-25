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Машина сбила курьера на электровелосипеде на Ткацкой улице

15:06
  • понедельник
  • 25 сентября 2023

За рулем иномарки находился 23-летний водитель

Столичная прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств ДТП на Ткацкой улице - доставщик еды столкнулся с машиной и оказался в больнице в тяжелом состоянии, передает "ТВ Центр".

Авария произошла накануне вечером. Мужчина на электровелосипеде направлялся в сторону Борисовской улицы, выехал на встречную полосу, где двигался автомобиль Субару. От удара доставщика еды отбросило в сторону. У машины разбито лобовое стекло, повреждена передняя часть.

Сообщается, что за рулем иномарки находился 23-летний водитель.

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