В Сеченовском университете провели уникальную операцию пациентке с аденомой

Достаточно было небольшого разреза

Этот тот случай, когда подготовка длится гораздо дольше, чем сама операция. Уникальная миниинвазивная операция занимает от силы 30-40 секунд. Методика в России применяется впервые. Основана на энергетическом воздействии на аденому. Через специальную иглу микроволны разрушают опухоль.

"Происходит нагревание ткани, нагревание происходит от шестидесяти до, по некоторым источникам, ста пятидесяти градусов. Мы можем работать в разных режимах, можем на постоянной мощности, можем на постоянной температуре, но мы четко знаем определенную зону деструкции, которую мы получим за определенное количество времени", - рассказал Глеб Жемерикин, доцент кафедры факультетской хирургии №1 Сеченовского университета Минздрава России.

Заболевание опасное. Гиперпаратиреоз - это повышенная функция околощитовидных желез. В норме они вырабатывают гормон, основная функция которого - регулировать обмен кальция в крови. Повышение его приводит к тяжелым и часто необратимым процессам практически во всех внутренних органах - от мочекаменной болезни до поражений сердца. Но медикаментозных средств, которые смогли бы блокировать повышенную выработку этого гормона, не существует.

Новая методика энергетического воздействия на аденому околощитовидной железы - более щадящая. Такую операцию можно проводить даже пациентам с другими тяжелыми диагнозами, при которых хирургические вмешательства не рекомендуются. Если, к примеру, больной не так давно перенес еще и инсульт.

"Использование этой технологии позволяет минимизировать хирургическую травму, минимизировать риски хирургических осложнений", - указал Леонид Ипполитов, доцент кафедры факультетской хирургии №1 Сеченовского университета.

На шее у пациента - лишь небольшой надрез. От него не останется следов. И восстановление после такой операции довольно быстрое, рассказывает одна из пациенток по имени Татьяна. Сейчас врачам важно проконтролировать у нее уровень парат-гормонов кальция. Через несколько дней он, как правило, приходит в норму. И пациентов выписывают домой.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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