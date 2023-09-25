МЦД-3 и МЦД-4 пользуются популярностью у москвичей

Появилась возможность разгрузить ряд станций метро

Москвичи все чаще стали выбирать новые линии МЦД-3 и МЦД-4 для поездок в центре города.

Так, пассажиропоток вырос на 30 и на 45 процентов соответственно. Это дало возможность разгрузить ряд станций метро - в частности, "Рязанский проспект" Таганско-Краснопресненской линии.

На МЦД-3 популярными стали станции "Ховрино", "Электрозаводская", "Останкино", "Лихоборы" и "Зеленоград-Крюково", а на МЦД-4 "Аминьевская", "Апрелевка", "Нижегородская" и "Железнодорождная". А еще на диаметрах продолжится обновление парка поездов.

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