ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль пообещал продолжить диалог с Арменией

13:06
  • понедельник
  • 25 сентября 2023

Однако обвинения в адрес российских миротворцев Москва не принимает

Россия будет продолжать диалог с Арменией и главой армянского правительства Николом Пашиняном. Об этом в понедельник, 25 сентября, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Армении задержали 142 протестующих
Поражение Армении: ответы на главные вопросы по ситуации с Карабахом

При этом чиновник подчеркнул, что Москва категорически не согласна с попытками обвинить в чем-либо российских миротворцев, которые добросовестно исполняют свой долг в Нагорном Карабахе.

Спикер Кремля также подтвердил, что Россия продолжит работать над соблюдением прав армянского населения в непризнанном государстве, сообщает РИА Новости.

20 сентября российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с главой правительства Армении Николом Пашиняном. Президент России подчеркнул, что, несмотря на сложные условия, миротворцы продолжают четко выполнять поставленные задачи, оказывают всестороннюю помощь мирному населению и беженцам, в том числе силами военных медиков.

При этом во время массовых протестов в Армении акт вандализма был совершен в отношении российской дипмиссии. Неустановленные лица облили краской ворота посольства России в Ереване.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Российские миротворцы на блокпосту в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы на блокпосту в Нагорном Карабахе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.