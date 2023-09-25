Кремль пообещал продолжить диалог с Арменией

Однако обвинения в адрес российских миротворцев Москва не принимает

Россия будет продолжать диалог с Арменией и главой армянского правительства Николом Пашиняном. Об этом в понедельник, 25 сентября, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом чиновник подчеркнул, что Москва категорически не согласна с попытками обвинить в чем-либо российских миротворцев, которые добросовестно исполняют свой долг в Нагорном Карабахе.

Спикер Кремля также подтвердил, что Россия продолжит работать над соблюдением прав армянского населения в непризнанном государстве, сообщает РИА Новости.

20 сентября российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с главой правительства Армении Николом Пашиняном. Президент России подчеркнул, что, несмотря на сложные условия, миротворцы продолжают четко выполнять поставленные задачи, оказывают всестороннюю помощь мирному населению и беженцам, в том числе силами военных медиков.

При этом во время массовых протестов в Армении акт вандализма был совершен в отношении российской дипмиссии. Неустановленные лица облили краской ворота посольства России в Ереване.

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