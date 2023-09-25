В Польше выразили готовность отказаться от дружбы с Украиной

Варшава ничего не теряет из-за ухудшения отношений с Киевом

Варшава выразила готовность отказаться от двустороннего сотрудничества с Киевом. Об этом в интервью радиостанции RMF FM заявил министр канцелярии президента Польши Анджея Дуды Марчин Пшидач.

Напомним, что новый виток напряженности между Украиной и Польшей произошел на фоне разногласий по поводу транзита украинского зерна через страны Европейского союза. По данным информагентства PAP, Варшава, Братислава и Будапешт выразили готовность бойкотировать координационную платформу ЕК по вывозу сельскохозяйственной продукции из Украины. Позднее на эту новость отреагировал украинский чиновник Тарас Качка, заявив, что Киев планирует подать жалобу в ВТО из-за недружественных действий Польши, Словакии и Венгрии.

Как отметил политик, политический истеблишмент Украины должен осознать, что любые противоречия между Варшавой и Киевом "играют на руку" лишь одному геополитическому игроку – России.

"Однако мы, конечно, справимся, если Украина не хочет и не стремится дружить с Польшей. Мы в НАТО, у нас сильная армия, мы в ЕС, у нас хорошо функционирующее государство", - заявил Пшидач, чьи слова приводит ТАСС.

При этом высокопоставленный чиновник подчеркнул, что украинские власти должны "самостоятельно" принять решение относительно дальнейшего сотрудничества с Польшей. По его словам, если киевский режим готов отказаться от главного союзника в ЕС, то польский политический истеблишмент "не будет этому препятствовать".

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава больше не планирует передавать ВСУ современные вооружения. По его мнению, решительный отказ Польши от оказания военной и финансовой помощи Украине позволит ВС страны в значительной степени увеличить свою обороноспособность.

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