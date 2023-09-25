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Песков оценил возможность интервью Путина западным СМИ

13:19
  • понедельник
  • 25 сентября 2023

Спикера Кремля спросили, может ли президент дать интервью Такеру Карлсону

Сейчас не время для интервью президента России Владимира Путина западным средствам массовой информации. Такое мнение высказал в понедельник, 25 сентября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Чиновник пояснил, комментируя перспективы интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, что общественность на Западе "одурманена русоненавистнической пропагандой".

При этом Песков подчеркнул, что когда-нибудь эта ситуация изменится, сообщает РИА Новости.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что действия президента США Джо Байдена по затягиванию украинского кризиса привели к уничтожению экономического потенциала ведущих стран Европы. По мнению телеведущего, администрация нынешнего американского лидера намеренно втягивает в конфликт на Украине страны ЕС.

Карлсон также подчеркивал, что утверждения о якобы стремлении Владимира Путина захватить весь мир является ложью.

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