Песков назвал условие урегулирования в Нагорном Карабахе

Важно избежать попыток третьих стран вмешаться

Самое важное в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе — избежать попыток третьих сторон, не имеющих миротворческого потенциала, зафиксировать свое присутствие на Кавказе. Такое заявление сделал в понедельник, 25 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Чиновник пояснил, что подобное развитие событий вряд ли поможет, однако "если кто-то может помочь снизить уровень напряженности, помочь интеграции армянского населения Карабаха в новую реальность, это можно только приветствовать".

Однако для этого нужно согласие всех сторон, цитирует Пескова РИА Новости.

После начала Азербайджаном антитеррористической операции в Нагорном Карабахе Армения потребовала создать миротворческие силы под эгидой ООН для поддержания стабильности и безопасности в регионе. При этом глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил, что основу миротворческого контингента должны составить военнослужащие стран НАТО – Франции и США.

Еще до обострения ситуации в регионе министр обороны России Сергей Шойгу указывал, что Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и дискредитировать российскую миротворческую политику.

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