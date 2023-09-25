ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков: российские миротворцы в Карабахе проявляют настоящий героизм

13:56
  • понедельник
  • 25 сентября 2023

Ереван пытается переложить ответственность за свои ошибки на Москву

Военнослужащие российского миротворческого контингента проявляют "настоящий героизм", обеспечивая безопасность мирных граждан в Нагорном Карабахе. Об этом в ходе очередного брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков назвал условие урегулирования в Нагорном Карабахе
Путин высказался о ситуации в Нагорном Карабахе

Напомним, что накануне действующий глава правительства Армении Никол Пашинян обвинил российских миротворцев в бездействии во время проведения ВС Азербайджана "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе. По мнению политика, Россия якобы могла способствовать урегулированию конфликтной ситуации до начала военного противостояния между Ереваном и Баку.  

Как отметил пресс-секретарь российского президента, Москва категорически не согласна с обвинениями в сторону российских миротворцев, которые на сегодняшний день делают все возможное для обеспечения стабильности на территории Нагорного Карабаха.

"Наши миротворцы проявляют настоящий героизм, выполняя свои функции в соответствии с тем мандатом, который имеют, - заявил Песков, чьи слова приводит ТАСС.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что Россия никогда не согласится с позицией политического истеблишмента Армении по поводу действий российских миротворцев. По его словам, подобного рода заявления указывают на попытку армянского руководства переложить ответственность на Москву за свои "ошибки и неудачи".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что военнослужащие российского миротворческого контингента делают все возможное для обеспечения безопасности этнических армян, проживающих на территории Нагорного Карабаха.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Военная техника российских миротворцев
Военная техника российских миротворцев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.