Песков: российские миротворцы в Карабахе проявляют настоящий героизм

Ереван пытается переложить ответственность за свои ошибки на Москву

Военнослужащие российского миротворческого контингента проявляют "настоящий героизм", обеспечивая безопасность мирных граждан в Нагорном Карабахе. Об этом в ходе очередного брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, что накануне действующий глава правительства Армении Никол Пашинян обвинил российских миротворцев в бездействии во время проведения ВС Азербайджана "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе. По мнению политика, Россия якобы могла способствовать урегулированию конфликтной ситуации до начала военного противостояния между Ереваном и Баку.

Как отметил пресс-секретарь российского президента, Москва категорически не согласна с обвинениями в сторону российских миротворцев, которые на сегодняшний день делают все возможное для обеспечения стабильности на территории Нагорного Карабаха.

"Наши миротворцы проявляют настоящий героизм, выполняя свои функции в соответствии с тем мандатом, который имеют, - заявил Песков, чьи слова приводит ТАСС.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что Россия никогда не согласится с позицией политического истеблишмента Армении по поводу действий российских миротворцев. По его словам, подобного рода заявления указывают на попытку армянского руководства переложить ответственность на Москву за свои "ошибки и неудачи".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что военнослужащие российского миротворческого контингента делают все возможное для обеспечения безопасности этнических армян, проживающих на территории Нагорного Карабаха.

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