Россия объявила в розыск председателя МУС

Основанием является некая статья Уголовного кодекса

Министерство внутренних дел России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманьского. Такие сведения появились в базе данных ведомства в понедельник, 25 сентября.

Также в базе розыска МВД России указаны заместитель главы МУС Лус дель Кармен Ибаньес Карранса и судья Бертрам Шмитт.

Причина внесения Хофманьского в розыскную базу МВД неизвестна, там значится лишь, что основанием стала некая статья Уголовного кодекса России, сообщает РИА Новости.

В марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест российского лидера Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Суд обвинил их в военных преступлениях – якобы, они причастны к "незаконному перемещению" населения, в том числе детей, в Россию.

В Кремле и Министерстве иностранных дел России заявили, что не признают юрисдикцию МУС, а его ордер на арест Путина является ничтожным.

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