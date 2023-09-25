Более 133 тысяч москвичей приступили к переселению по программе реновации

Больше всего москвичей заключили договоры на юго-востоке столицы

Более 133 тысяч человек приступили к переселению по программе реновации жилфонда в Москве. Об этом в понедельник, 25 сентября, рассказал исполняющий обязанности руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он уточнил, что к переселению по программе реновации приступили 133,2 тысячи человек. Большая часть из них уже стала правообладателями квартир в новостройках, остальные оформляют необходимые документы для получения жилья. Больше всего москвичей заключили договоры на юго-востоке столицы – 20,6 тысячи человек, на востоке и севере – 14,6 и 14,3 тысячи соответственно.

При этом обеспечено начало расселения 834 домов, из которых 236 старых жилых зданий полностью расселены, еще 277 после освобождения снесены. Под заселение переданы 247 современных новостроек, в которые уже переехали более 109 тысяч участников программы реновации.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что с начала 2023 года под заселение по программе реновации было передано 29 домов. Благодаря этому годовой план реализован уже на 65%. Квартиры передают жителям с улучшенной отделкой.

При этом Собянин распорядился обеспечить ускорение программы реновации столичного жилищного фонда в два раза. Уже ускорились сроки переселения домов второго (2025‒2028 годы) и третьего (2029‒2032 годы) этапов: жители 75 домов получат новые квартиры быстрее, чем планировалось.

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