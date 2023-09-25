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В Москве откроется центр подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи-2024

14:06
  • понедельник
  • 25 сентября 2023

Все желающие смогут оставить добрые пожелания в адрес волонтеров

В столице 26 сентября откроется центр привлечения и подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи – 2024. Об этом сообщили в ресурсном центре "Мосволонтер", на базе которого будет работать новый пункт.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в марте на территории "Сириус"
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"Фестиваль пройдет на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта 2024 года и примет 20 тыс. молодых российских и иностранных лидеров. Для помощи на масштабном мероприятии планируется участие 5 тыс. волонтеров, рекрутинг и обучение которых будут проходить на базе 27 сертифицированных центров в 20 субъектах России", – говорится в сообщении.

После запуска центра приглашенные гости попробуют себя в роли кандидата в волонтеры ВФМ-2024 и первыми будут проходить интервью у волонтеров-рекрутеров Москвы. Все желающие смогут оставить добрые пожелания в адрес волонтеров будущего фестиваля на специальном арт-объекте.

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