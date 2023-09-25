Совфед одобрил закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией

Он будет отмечаться 30 сентября

Совет Федерации на первом пленарном заседании осенней сессии одобрил закон о новой памятной дате: 30 сентября страна будет отмечать День воссоединения новых регионов с Россией.

Год назад именно в этот день в Кремле состоялось историческое событие - церемония подписания договоров о вхождении в нашу страну Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Такой выбор сделали сами жители этих территорий во время референдумов.

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