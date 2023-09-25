ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин обсудил с Красновым работу Генпрокуратуры

14:54
  • понедельник
  • 25 сентября 2023

Под пристальным контролем остаются нарушения в сфере ЖКХ и завышение тарифов

Владимир Путин обсудил сегодня с генеральным прокурором России работу надзорного органа. Глава ведомства Игорь Краснов доложил о приоритетных направлениях.

Так, многим прокурорам были даны дополнительные целевые поручения. В преддверии единых дней голосования сотрудники следили за строгим соблюдением избирательного законодательства. Под пристальным контролем остаются нарушения в сфере ЖКХ и завышение тарифов.

В центре внимания - и социальные вопросы. Такие как права пенсионеров, сирот, ветеранов, инвалидов. Кроме того, прокуроры следят за оказанием помощи военнослужащим и их семьям.

"В круглосуточном режиме мы мониторим ситуацию с соблюдением законодательства в отношении военнослужащих, мобилизованных и членов их семей по предоставлению соответствующих мер поддержки от государства. С 1 сентября текущего года в городе Луганске начал свою работу филиал Университета прокуратуры Российской Федерации", - сообщил Краснов.

"Я знаю, что вы много делаете для соблюдения законности в оборонно-промышленном секторе, за что хочу вас отдельно поблагодарить и выразить надежду на то, что эта работа, как и работа по другим направлениям, в том числе по соблюдению законных прав и интересов граждан в социальной сфере, будет продолжена. Спасибо большое", - сказал Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Игорь Краснов во время встречи с президентом
Игорь Краснов во время встречи с президентом
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.