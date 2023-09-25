Путин обсудил с Красновым работу Генпрокуратуры

Под пристальным контролем остаются нарушения в сфере ЖКХ и завышение тарифов

Владимир Путин обсудил сегодня с генеральным прокурором России работу надзорного органа. Глава ведомства Игорь Краснов доложил о приоритетных направлениях.

Так, многим прокурорам были даны дополнительные целевые поручения. В преддверии единых дней голосования сотрудники следили за строгим соблюдением избирательного законодательства. Под пристальным контролем остаются нарушения в сфере ЖКХ и завышение тарифов.

В центре внимания - и социальные вопросы. Такие как права пенсионеров, сирот, ветеранов, инвалидов. Кроме того, прокуроры следят за оказанием помощи военнослужащим и их семьям.

"В круглосуточном режиме мы мониторим ситуацию с соблюдением законодательства в отношении военнослужащих, мобилизованных и членов их семей по предоставлению соответствующих мер поддержки от государства. С 1 сентября текущего года в городе Луганске начал свою работу филиал Университета прокуратуры Российской Федерации", - сообщил Краснов.

"Я знаю, что вы много делаете для соблюдения законности в оборонно-промышленном секторе, за что хочу вас отдельно поблагодарить и выразить надежду на то, что эта работа, как и работа по другим направлениям, в том числе по соблюдению законных прав и интересов граждан в социальной сфере, будет продолжена. Спасибо большое", - сказал Путин.

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