Мишустин встретился с президентом Казахстана

Москва и Астана укрепляют сотрудничество по самым важным направлениям

Михаил Мишустин сегодня в Астане участвует в работе Международной промышленной выставки "Иннопром. Казахстан".

Вместе с коллегами из Белоруссии, Киргизии и принимающей страны он ознакомился с рядом высокотехнологичных разработок. Как отметил Михаил Мишустин, многие из них - это результат объединения усилий ведущих компаний государств ЕАЭС.

Позже, выступая на пленарной сессии, российский премьер подчеркнул, что Россия готова расширять взаимодействие со всеми партнерами по Евразийскому экономическому союзу.

"Укрепление технологического суверенитета сегодня становится одним из значимых векторов совместной работы и на евразийском пространстве. Очень важно объединить ресурсы и компетенции, чтобы обеспечить устойчивость производственных комплексов, в том числе и к внешним факторам. Защитить экономику и граждан наших стран в условиях возросшей турбулентности в мире и возрастающей конкуренции", - указал российский премьер.

А позже Михаил Мишустин вместе с коллегами встретился с президентом Казахстана. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил всех за активное участие и поддержку выставки. А российский премьер подчеркнул, что Москва и Астана укрепляют сотрудничество по самым важным направлениям.

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