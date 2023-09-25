ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин встретился с президентом Казахстана

14:54
  • понедельник
  • 25 сентября 2023

Москва и Астана укрепляют сотрудничество по самым важным направлениям

Михаил Мишустин сегодня в Астане участвует в работе Международной промышленной выставки "Иннопром. Казахстан".

Вместе с коллегами из Белоруссии, Киргизии и принимающей страны он ознакомился с рядом высокотехнологичных разработок. Как отметил Михаил Мишустин, многие из них - это результат объединения усилий ведущих компаний государств ЕАЭС.

Позже, выступая на пленарной сессии, российский премьер подчеркнул, что Россия готова расширять взаимодействие со всеми партнерами по Евразийскому экономическому союзу.

"Укрепление технологического суверенитета сегодня становится одним из значимых векторов совместной работы и на евразийском пространстве. Очень важно объединить ресурсы и компетенции, чтобы обеспечить устойчивость производственных комплексов, в том числе и к внешним факторам. Защитить экономику и граждан наших стран в условиях возросшей турбулентности в мире и возрастающей конкуренции", - указал российский премьер.

А позже Михаил Мишустин вместе с коллегами встретился с президентом Казахстана. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил всех за активное участие и поддержку выставки. А российский премьер подчеркнул, что Москва и Астана укрепляют сотрудничество по самым важным направлениям.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Михаил Мишустин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Михаил Мишустин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.