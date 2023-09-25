NYT: первая партия танков Abrams уже доставлена на Украину

В течение нескольких месяцев Вашингтон осуществит еще несколько поставок

Американские власти передали ВСУ первую партию танков Abrams в минувшую субботу, передает издание The New York Times со ссылкой на анонимный источник из Пентагона.

"Первые американские танки Abrams были доставлены на Украину", - заявил собеседник издания, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом пожелавший сохранить свою анонимность высокопоставленный чиновник подчеркнул, что в течение нескольких месяцев Вашингтон осуществит еще несколько поставок. По его словам, точное количество танков, прибывших в страну, неизвестно.

Ранее глава оборонного ведомства США Ллойд Остин заявил, что Белый дом передаст украинской армии как минимум десять танков Abrams до конца сентября. По словам главы Пентагона, всего американские власти планируют отправить на Украину 31 танк.

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