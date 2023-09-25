ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России ударили высокоточным оружием и дронами по объектам ВСУ

14:40
  • понедельник
  • 25 сентября 2023

Россия продолжает спецоперацию

Вооруженными силами Российской Федерации в ночь на понедельник, 25 сентября, был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал спикер Минобороны России Игорь Конашенков.

ВСУ за сутки выпустили по мирным городам ДНР 42 снаряда
Российская авиация уничтожает опорные пункты ВСУ в Запорожье

Военный подчеркнул, что цель удара была успешно достигнута — все объекты поражены.

Кроме того, ВКС России на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожили истребитель Миг-29 Воздушных сил Украины, рассказали в Министерстве обороны.

Ранее председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что российские военные готовы к тому, что западные союзники Украины могут передать украинской армии дальнобойные ракеты. Парламентарий подчеркнул, что мы "знаем, что это такое, откуда все это будет применяться, и наносим упреждающие удары".

Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что военная спецоперация на территории Украины будет продолжена для полной ликвидации угрозы нанесения ударов со стороны ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Российские войска в зоне СВО
Российские войска в зоне СВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.