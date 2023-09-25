ВС России ударили высокоточным оружием и дронами по объектам ВСУ

Россия продолжает спецоперацию

Вооруженными силами Российской Федерации в ночь на понедельник, 25 сентября, был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал спикер Минобороны России Игорь Конашенков.

Военный подчеркнул, что цель удара была успешно достигнута — все объекты поражены.

Кроме того, ВКС России на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожили истребитель Миг-29 Воздушных сил Украины, рассказали в Министерстве обороны.

Ранее председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что российские военные готовы к тому, что западные союзники Украины могут передать украинской армии дальнобойные ракеты. Парламентарий подчеркнул, что мы "знаем, что это такое, откуда все это будет применяться, и наносим упреждающие удары".

Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что военная спецоперация на территории Украины будет продолжена для полной ликвидации угрозы нанесения ударов со стороны ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры России.

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